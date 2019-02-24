"عامر جروب" تفوز بدعوى تحكيم وتحصل على تعويض 38.9 مليون دولار

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة عامر جروب، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها حصلت على حكم بتعويض بقيمة 38.9 مليون دولار، في الدعوى التحكيمية المرفوعة ضدها وضد شركة عامر سوريا، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، من شركة أنترادوس للتطوير السياحي، ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد.

وأضافت الشركة أن الحكم في دعوى التحكيم رقم 2014/986 يشمل أيضا أحقية الشركة أيضا في 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.

وذكرت عامر جروب، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما هو مستحق لها من مبالغ وإيضاح ما لها من حقوق اقتصادية هي وشركة عامر سوريا التابعة لمجموعة بورتو القابضة.

وكانت عامر جروب أعلنت منذ أيام، أن شركة أنترادوس ومحمد علي وحود رفعا دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأولى دعوى "تعويض"، والأخرى "رد غير المستحق" ضد كل من "عامر جروب" و"بورتو جروب"، ومنصور عامر رئيس الشركة بشخصه.

وأشارت عامر جروب في البيان السابق، إلى أنه تم تحديد موعد أول جلسة لكل من الدعويين في 28 فبراير الجاري، و3 مارس المقبل، على التوالي، مضيفة أن الدعويين "ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم".