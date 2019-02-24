أول تعليق من أوبر على حكم الإدارية العليا بإلغاء وقف نشاطها في مصر

كتب- محمد علاء الدين :

قال عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة أوبر لنقل الركاب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بوقف تنفيذ حكم إلغاء نشاط الشركة بمصر، "خطوة إيجابية نحو مستقبل صناعة النقل التشاركي في مصر".

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن "هذا القرار الهام سيسمح بمزيد من الاستثمارات في السوق المصري وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية".

وقال واكد: "نحن ملتزمون بأن نكون جزءًا من شبكة النقل في البلاد وأن نتيح خدمات تنقل مرنة، وآمنة وفي متناول اليد لأكبر عدد من المصريين."

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت أمس السبت، بقبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ، وإلغاء حكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها في البلاد في عام 2014.

وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس 2018.