أرباح مجموعة طلعت مصطفى ترتفع 28% في 2018 وتسجل 1.8 مليار جنيه

كتب- محمد علاء الدين:

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق المجموعة زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 28% مقارنة بعام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الأحد، سجل صافي أرباح الشركة 1.77 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 28% خلال العام الماضي، حيث سجل خلال العام الماضي 10.9 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه في عام 2017.

وارتفع إيراد النشاط العقاري للشركة بنسبة 17% خلال العام الماضي، لتسجل 7.5 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه في عام 2017.

فيما زاد ربح النشاط العقاري بنسبة 21% خلال عام 2018، وسجلت أرباح النشاط العقاري 2.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه في عام 2017.

وارتفع أرباح النشاط الفندقي بنسبة 62% خلال العام الماضي، ليسجل 683 مليون جنيه في عام 2018 مقابل 421 مليون جنيه للعام السابق له.

وارتفعت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى خلال العام المالي الماضي المنتهي في نهاية ديسمبر الماضي بنسبة 62% لتسجل 21.3 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه في عام 2017، بحسب تقرير الإدارة التنفيذية للشركة عن العام الماضي.

وأرجعت المجموعة الزيادة في المبيعات إلى طرح مشروع "سيليا" بالعاصمة الإدارية الجديدة في شهر يونيو الماضي، والذي حقق مبيعات حتى نهاية عام 2018 نحو 12 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير، بلغ رصيد الوحدات المباعة التابعة للشركة ولم يتم تسليمها للعملاء 41.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 30 مليار جنيه لعام 2017.