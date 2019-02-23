رئيس الغرف التجارية: 5.7 مليار دولار قيمة مساهمة السعودية في مشروعات بمصر

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

وقال خلال كلمتة بمنتدى الأعمال المصري السعودي المنعقد اليوم السبت، إن قيمة هذه المشروعات بلغت حوالي 27 مليار جنيه بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر والتي تقدر بعدة مليارات .

ويحضر المنتدى الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ورئيس مجلس الغرف السعودية.

وأضاف الوكيل أن الاستثمارات المصرية تنامت في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها ألف مشروع برأس مال مصري 100% باستثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار.

كما تنامى التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 6.2 مليار دولار، ويستمر في الارتفاع بزيادة تبلغ أكثر من 16.5% سنويا، بحسب الوكيل.

وقال الوكيل إن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون مصري بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين بمصر.

وخلال كلمته شدد الوكيل على ضرورة استغلال السعوديين ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى من محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.