وزير المالية يبحث مع السفير الدنماركي تيسير عمل شركة ميرسك العالمية بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على حل المشكلات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء محمد معيط وزير المالية بالسفير الدنماركي بالقاهرة توماس أنكر كريستنس، اليوم السبت، بحسب بيان من الوزارة

وقال السفير الدنماركي، إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدنماركية في مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية والتي يأتي على رأسها من حيث الأهمية شركة ميرسك العالمية للنقل البحري التي لديها مجموعة من المقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحري خلال الفترة المقبلة.

واستعرض كريستنس، نشاط شركة "ميرسك العالمية" في ميناء بورسعيد والتي تتولى أعمال الشحن والنقل والتفريغ، بجانب مساهمتها في إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة بالمحافظة كجزء من دورها المجتمعي، لافتًا إلى أن الشركة تواجه تحديات في الوقت الراهن نتيجة لزيادة قيمة الرسوم الحكومية على أعمال الشركة.

وقال معيط في البيان إن وزارته تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحري والاستفادة من موقع مصر المتميز في قلب العالم وتحويلها لمركز لوجستي لحركة التجارة العالمية.

وأشار معيط، إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لوضع كل الآليات لتيسير عمل شركة ميرسك والشركات العالمية عموما لرفع تنافسية موانئ مصر وبما يخدم مصالح الطرفين.