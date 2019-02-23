التخطيط تنتهي من الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية بالوزارات

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنهى إعداد الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية للإدارات والوحدات، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأضافت السعيد أن ذلك الدليل يأتي بجانب ما تقوم به وزارة التخطيط من تدريبات مكثفة تمهيدًا لتفعيل تلك الوحدات في خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بحصر الملف الوظيفي والدليل الخاص بالموارد البشرية ووظيفة الوكيل الدائم إضافة إلى مناقشة ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السعيد، أن ذلك الدليل سيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقا به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد، موضحة أن كل وزارة تقوم بتعيين مدير الموارد البشرية وفقا للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي.

وحول وظيفة الوكيل الدائم أشارت السعيد إلى أهمية توافر تلك الوظيفة بكل وزارة، وأن الوكيل الدائم يتم اختياره من قبِل لجنة لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها لأربع سنوات أخرى.

وأضافت السعيد أنه يتم تكليف الوكيل خلال مدة عمله بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وقال صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في البيان إن القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم انتهى بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وذلك في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وحول تحديث الملف الوظيفي، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من حصر الملف الوظيفي بكل دواوين عموم الوزارات وجاري العمل على تنظيم برامج الاختيارات والتقييم.