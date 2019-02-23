أسعار الذهب تسجل ثاني أسبوع من المكاسب عالميًا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مسجلة ثاني أسبوع من المكاسب، مع تعرض الدولار لضغوط من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وآمال بانفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1327.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.5%.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1332.80 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس هبط حوالي 1% يوم الخميس الماضي في أعقاب نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي رسم صورة أقل تيسيرا للسياسة النقدية مما كان متوقعا.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في جلسة الجمعة لكنه سجل أول هبوط أسبوعي في شهر وهو ما يعزز جاذبية الذهب.

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من بيانات أظهرت أن الطلبيات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع في ديسمبر كانون الأول، وهو ما يجدد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورته لزيادة أسعار الفائدة في 2019.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.7% إلى 1493.50 دولار للأوقية ومنهيا الأسبوع على مكاسب بحوالي 4.4%.

وصعد البلاتين 2.5% إلى 839.50 دولار للأوقية مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2018.