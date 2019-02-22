  • عاجل:"شريك تركي آل الشيخ".. فيديو يكشف من هو مالك بيراميدز الجديد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع

    03:56 م الجمعة 22 فبراير 2019
    بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع

    بنك مصر إيران

    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع .

    ويأتي قرار خفض الفائدة تزامنًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي، ليسجل متوسط سعر الكوريدور بين 15.75%على الإيداع و16.75% على الإقراض.

    وبحسب المصدر، قرر البنك إيقاف الشهادة ذات العائد الثابت لآجل 3 سنوات التي تمنح عائد 14.5%سنويًا، بشكل مؤقت، حتى دراسة خفض الفائدة عليها .

    وهبطت الفائدة على الشهادة متغيرة العائد بالبنك إلى 16% لتمنح عائدًا ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.

    بنك مصر إيران حساب التوفير البنك المركزي شهادة العائد الثابت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان