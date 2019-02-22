بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع .

ويأتي قرار خفض الفائدة تزامنًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي، ليسجل متوسط سعر الكوريدور بين 15.75%على الإيداع و16.75% على الإقراض.

وبحسب المصدر، قرر البنك إيقاف الشهادة ذات العائد الثابت لآجل 3 سنوات التي تمنح عائد 14.5%سنويًا، بشكل مؤقت، حتى دراسة خفض الفائدة عليها .

وهبطت الفائدة على الشهادة متغيرة العائد بالبنك إلى 16% لتمنح عائدًا ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.