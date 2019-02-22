العربي الأفريقي يحجب شهادة "اميرالد" للعائد الثابت والمتغير لتعديل الفائدة

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي الأفريقي الدولي، لمصراوي، إن البنك قرر حجب بيع الشهادة الادخارية التي تجمع بين العائد الثابت والمتغير معًا حتى إجراء تعديل على الفائدة، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ويأتي قرار البنك تزامنًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%على الإيداع والخصوم في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

ويطرح البنك شهادة "أميرالد" ذات العائد الثابت والمتغير لمدة 3 سنوات تقر فائدة ثابتة في العام الأول ومتغيرة في العام الثاني والثالث حسب سعر الكوريدور بالبنك المركزي.

وكانت الفائدة على الشهادة قبل الحجب في العام الأول تمنح فائدة ثابتة 13.5% للعائد الذي يصرف يوميا أو14% العائد الشهري أو 14.25% العائد ربع السنوي أو 14.375% للعائد نصف السنوي أو 15% للعائد السنوي.

وبدأ البنك بيع الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاتها ويسمح باستردادها يعد مرور 6 أشهر على إصدارها.

وأشار مسؤول خدمة العملاء الي ان البنك لم يصدر اَي تعليمات بتغيير سعر العائد على الشهادة ذات العائد الثابت التي يبلغ آجالها 3 سنوات وتمنح فائدة 11.75% على العائد الشهري أو 11.87% ربع السنوي أو 12.125% للعائد نصف السنوي أو 12.5% للعائد السنوي .

كما يقدم البنك شهادة بعائد متغير لمدة 3 سنوات يسجل 14.25% ويصرف العائد شهريا أو 14.5% يصرف ربع سنوي أو 14.75% يصرف نصف سنوي أو 15% يصرف سنويا.

كما أبقى البنك على سعر فائدة حساب التوفير جولدن دون تغيير عند 14% للجميع ويصرف العائد سنويا لجميع عملائه دون النظر إلى حجم حساباتهم، حيث ينفرد البنك العربي الافريقي الدولي بتقديم أعلى عائد على حسابات التوفير بالبنوك.