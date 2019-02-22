  • عاجل:"شريك تركي آل الشيخ".. فيديو يكشف من هو مالك بيراميدز الجديد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    أسعار الذهب في مصر تهوي 10 جنيهات خلال يومين

    02:50 م الجمعة 22 فبراير 2019
    أسعار الذهب في مصر تهوي 10 جنيهات خلال يومين

    الذهب

    كتبت- شيماء حفظي:

    خسرت أسعار الذهب في مصر 10 جنيهات في يومين فقط، بعدما قفزت نهاية الأسبوع الماضي.

    وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا الأربعاء الماضي.

    وكانت أسعار الذهب قفزت قبل يومين، بنحو 10 جنيهات للجرام، بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عالميًا، لكنها عاودت التراجع أمس، نتيجة انخفاضها عالميًا.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 554.6 جنيه، وعيار 24 سجل 739.4 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

    و

    وعالميًا ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

    لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

    وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش. واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4 % هذا الأسبوع.

    أسعار الذهب الذهب جرام الذهب الدولار الولايات المتحدة الصين

    الخبر التالى:

    العربي الأفريقي يحجب شهادة "اميرالد" للعائد الثابت والمتغير لتعديل الفائدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان