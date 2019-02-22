أسعار الذهب في مصر تهوي 10 جنيهات خلال يومين

كتبت- شيماء حفظي:

خسرت أسعار الذهب في مصر 10 جنيهات في يومين فقط، بعدما قفزت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا الأربعاء الماضي.

وكانت أسعار الذهب قفزت قبل يومين، بنحو 10 جنيهات للجرام، بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عالميًا، لكنها عاودت التراجع أمس، نتيجة انخفاضها عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 554.6 جنيه، وعيار 24 سجل 739.4 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

و

وعالميًا ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش. واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4 % هذا الأسبوع.