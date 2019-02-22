وزيرة التضامن تبحث سبل التعاون مع "المصرية للاتصالات"

كتبت- ياسمين سليم:

بحثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، سبل التعاون في القطاعات المختلفة، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وخلال اللقاء بحث الطرفان، مشروع ميكنة وتطوير الوحدات الاجتماعية في المحافظات في قطاع الشؤون، والتعاون مع شركة أكسيد في خدمات الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة وتلقي الشكاوى والاستعلام عن الخدمات المختلفة .

كما بحث الطرفان، التعاون في قطاع التأمينات، لسيشهد تطويرًا كبيرًا خلال الفترة القادمة للتسهيل على أصحاب المعاشات فى الحصول على المعاش أو الاستعلام عن الرصيد ومدد التأمين من خلال موقع إلكتروني جديد تطلقه الهيئة القومية للتأمينات ، بحسب البيان.

وأشادت وزيرة التضامن بتعاون المصرية للاتصالات مع الوزارة في دعم معرض ديارنا 2019 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وفاقت مبيعاته 7 ملايين جنيه، تذهب جميعها للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليديوية.

واستعرض اللقاء، فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة والمصرية للاتصالات في مجال تقديم الدعم الفني للوزارة وتطوير منظومة الدعم النقدي والوصول والتواصل مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خاصة التوعية بمشروطية برامج الدعم النقدي.

وأكد عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، حرص الشركة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة أهداف وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها المتنوعه التي تمس حياة المواطن في كافة المحافظات.