إنشاء منطقة حرة عامة لجذب استثمارات ملياري دولار في أسوان

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان، وفقًا لبيان من الهيئة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن المجلس برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وافق على إنشاء المنطقة بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار.

وتستهدف المنطقة جذب 160 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، بحسب البيان.

وقالت الهيئة في بيانها، إن المنطقة ستتضمن أنشطة تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

وناقش المجلس، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة في الإسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، وأعمال إنشاء كل من المنطقة الحرة في محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى في إطار خطة الوزارة والهيئة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة.

وتستهدف الوزارة إنشاء 7 مناطق حرة في الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، والمنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وقالت سحر نصر، إن المنطقة الحرة بأسوان تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الأفريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.