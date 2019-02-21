مُصفي "القومية للأسمنت" يتقدم باستقالته وينتظر قرار الجمعية العمومية

كتبت- شيماء حفظي:

تقدم عبدالنبي فرج، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، باستقالته من عملية التصفية للشركة القابضة للصناعات الكمياوية.

وقال فرج، لمصراوي، إنه تقدم باستقالته للشركة القابضة، وأنه تم تأجيل قبول الاستقالة لحين عرضها على الجمعية العامة للشركة المقبلة للموافقة عليها.

وعينت الشركة القابضة للصناعات الكمياوية فرج، لتصفية الشركة القومية للأسمنت التابعة لها، مطلع أكتوبر الماضي، بعدما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة عدم جدوى استمراها.

"استقلت لأسباب شخصية وظروف خاصة ولا تتعلق بالعمل ولا أريد الخوض فيها .. لكن هذا قرار نهائي لا رجعة فيه" بحسب ما قاله فرج لمصراوي.

وأوضح فرج، أنه مستمر بالعمل حتى موافقة الجمعية العامة على استقالته، مشيرًا إلى أنه بعد قبول استقالته سيتم تقديم تقرير المركز المالي للشركة، وحجم أعمال التصفية التي تمت، منذ توليه مسؤولية التصفية حتى وقت انعقاد الجمعية.

وقال وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة تلقت استقالة المصفي العام، "لكن الموافقة عليها ستكون قرار الجمعية العامة للشركة".

وأضاف أن "انعقاد الجمعية العمومية ليس له موعد محدد حتى الآن، وستتم دعوة الجمعية في حال وجود حدث جوهري وهام للشركة، لكن حتى هذا الوقت سيظل المصفي يمارس مهام عمله"، بحسب الرشيدي.

وقال مصفي الشركة لمصراوي، إنه تم صرف نحو 140 مليون جنيه من إيرادات التصفية، ذهبت أغلبها في صرف مستحقات ورواتب العمال.

وكان مصدر مطلع على عملية تصفية شركة القومية للأسمنت، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن الشركة أنفقت نحو 102 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، لسداد رواتب وبدلات العمال بواقع 35 مليون جنيه شهريًا.

وباع مصفي الشركة، جزءًا من الخردة والأتوبيسات التابعة لها، وحاليًا يتم تقييم جزء من مخزون وراكد من معدات الشركة تمهيدًا لبيعها، بحسب عبد النبي فرج مسؤول التصفية، لكنه رفض الإفصاح عن إجمالي حصيلة ما تم بيعه.

لكن من المنتظر عقد مزاد بيع علني في 5 مارس المقبل، لبيع جزء من معدات الشركة "سيارات – لوادر – خردة – كور طحن" وتم الإعلان عن هذا المزاد الخميس الماضي، وفقا للمصفي.

وتوقع فرج أن تُعقد الجمعية العامة للبت في قرار الاستقالة في غضون أقل من الشهر.

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