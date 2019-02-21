القائم بأعمال السفير الأمريكي: نمو الاقتصاد المصري يدفع الشركات الأجنبية لتوسيع أعمالها

كتب- محمد علاء الدين:

قال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، إن النمو الاقتصادي في مصر يدفع الشركات الأجنبية لتوسعة أعمالها في السوق المحلية.

وأضاف جولدبرجر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن النجاح في المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري بصفة عامة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بمناسبة توقيع شركة العاصمة الإدارية الجديدة عقدا مع شركة هانيويل العالمية لتدشين مركزا أمنيا بالعاصمة الإدارية.

وحققت مصر نموا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 5.4% في النصف الأول من السنة المالية الجارية مقابل 5.2% في الفترة ذاتها من سنة 2017-2018، وذلك بعد أن حققت أعلى معدل نمو اقتصادي خلال عقد كامل، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي عند 5.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتبني مصر العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة ضمن عدة مدن جديدة، تسعى من خلالها إلى زيادة النشاط الاقتصادي والتوسع في الرقعة العمرانية، مع زيادة عدد السكان.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي خلال المؤتمر، إن الشركات الأمريكية تعتبر من أهم مطوري التكنولوجيا عالميا، وتوطين تلك التكنولوجيات محليا يدعم النجاح المتوقع في العاصمة.

وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب ما ذكره عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في شهر سبتمبر الماضي.