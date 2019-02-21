وزير التجارة يفتتح معرض "فيرنكس آند ذا هوم" الدولي للأثاث

كتبت- دينا خالد:



افتتح عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم" الدولي للأثاث والديكور والمفروشات، المقام بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجاري، وينظمه المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب، والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث الى أن الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 150 شركة من كبرى شركات الأثاث المصرية.

وأضاف أن المجلس التصديرى استقدم بعثة مشترين أجانب لزيارة المعرض، وتضم بعثة هذا العام 200 من ممثلي كبرى الشركات العالمية والسلاسل التجارية المتخصصة في تسويق الأثاث والعاملة في أكثر من 40 دولة من أهم أسواق مصر التجارية كالدول العربية والأوروبية والأفريقية، إلى جانب دول من وسط آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر درياس أن المجلس التصديري يرتب حاليا لعقد لقاءات ثنائية لأعضاء بعثة المشترين الأجانب مع الشركات المصرية العارضة من أجل تسهيل عقد المزيد من الصفقات التصديرية للقطاع.

وتوقع درياس أن يجذب المعرض أعدادا ضخمة من الزائرين هذا العام في ظل التنوع الكبير في منتجات الشركات العارضة وما تقدمه من عروض وتخفيضات ومفاجآت، والأهم الجودة العالية والخدمات المتميزة لما بعد البيع بما يلبي مختلف أذواق واحتياجات المستهلكين، بحسب البيان.

وقال أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن معرض هذا العام يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية والحكومة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة الأثاث، والتي تمثل واحدة من أهم الصناعات الرئيسية ضمن هيكل الاقتصاد المصري.

وأضاف حلمي أن المعرض يقدم تشكيلة متنوعة من منتجات الأثاث المصري المتميز، حيث سيوفر المعرض الحلول المتكاملة في مجال تأسيس وتشطيب وفرش المنازل والمشروعات التجارية والفندقية، بداية من التصميمات لكافة المساحات والفراغات، وانتهاء بالتشطيبات والديكور والمفروشات والإكسسوارات.

وقال شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث، إن المعرض سيشهد إقامة الدورة السادسة لمسابقة التصميم للشباب، والتي ينظمها المجلس التصديري سنويا بالتعاون مع الغرفة على هامش معرض "فيرنكس"، حيث تم تخصيص جناح لعرض التصميمات المشاركة بالمسابقة.

وتمثل صناعة الأثاث تمثل أحد أهم الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية، وفقا لما قاله وزير التجارة على هامش افتتاح المعرض اليوم.

وأضاف الوزير أن هذه الصناعة تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، وتأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وكانت قيمة صادرات قطاع الأثاث انخفضت بنسبة 4% خلال أول 8 أشهر من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار، وهو ما دفع المجلس التصديري لإعداد مذكرة عاجلة في نوفمبر الماضي لعرضها على وزير التجارة من أجل مواجهة مشكلة تراجع الصادرات، وفقا لبيان سابق من المجلس.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية طموحة لتحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث بهدف زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالميا، وفقا لما قاله نصار اليوم.

وأشار نصار إلى تركيز الاستراتيجية على تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية، والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية، ودعم وتطوير مهارات العمالة.

وذكر الوزير أن إيجاد استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن جودة المنتج المصري تلقي قبولا ورواجا في العديد من الأسواق الخارجية.

ويعد السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري، وفقا للوزير.

وقال عمرو نصار إن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع.

وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لصناعة الأثاث سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع، وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع، وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة.