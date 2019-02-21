هيئة الاستثمار تصدر مجلدًا لقرارات تنظيم العمل ولائحة قانون الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، في بيان اليوم الخميس، عن إصدار مجلد يضم قرارات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الخاصة بتنظيم العمل وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والأدلة الخاصة بحماية حقوق الأقلية في الشركات، وضوابط الجمعيات العمومية، وعمل لجان التظلمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مع ممثلي مكاتب المحاماة و المحاسبة المتعاملين مع مركز خدمات المستثمرين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت الهيئة في بيانها، إن المجلد تضمن كافة الكتب الدورية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنظيم العمل، منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وجميع القرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم العمل.

وتم توزيع نسخ إلكترونية من المجلد على ممثلي مكاتب المحاماة و المحاسبة.

وقالت الهيئة، إن إصدار المجلد، يأتي في إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتيسير على المستثمرين، وزيادة وعي المتعاملين مع الشركات، وضمان عدم تضارب المصالح.

وناقش الاجتماع أولويات الهيئة وهي تحسين آليات التواصل مع المستثمرين ووكلائهم، ما يسرع من وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، والالتزام بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير المحاسبة لتحقيق إجراءات سهلة ومبسطة وفي نفس الوقت تحمي حقوق كافة الأطراف.