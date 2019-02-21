مبيعات "طلعت مصطفى" تفقز إلى 21.3 مليار جنيه في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مبيعات مشروعاتها خلال العام الماضي بلغ 21.3 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه في العام 2017، بنسبة ارتفاع 62%.

وحققت الشركة، زيادة في إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 10.9 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه في 2017.

وقالت الشركة إنها حققت نموًا في أرباحها بنفس النسبة، حيث سجل صافي ربح العام 2018 نحو 1.77 مليار جنيه، مقابل 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017.

وبلغ صافي ربح الشركة في القوائم المالية المستقلة نحو 309 ملايين جنيه، مقابل نحو 450 مليون جنيه خلال العام 2017.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 24 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة نحو 12.6% عن العام 2018، بحسب البيان.

وقالت شركة طلعت مصطفى، إن رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 2018 بلغت قيمته نحو 41.7 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه في 2017.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم الوحدات وفقًا للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2019 و2022.

وطلعت مصطفى من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، ومن أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.