المصرية للاتصالات: 3.9 مليون عميل في شبكة "WE" بنهاية 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن إجمالي عملاء التليفون المحمول لديها بلغ 3.9 مليون عميل بنهاية العام الماضي.

وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر 2017.

وكان عدد عملاء الشركة في خدمات المحمول وصل إلى 3 ملايين مشترك في يونيو الماضي، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة 5 سنوات.

وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وخلال العام الماضي، حققت شركة المصرية للاتصالات زيادة في قاعدة مشتركيها خلال العام الماضي، وصلت إلى 29% في عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت، وارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10%، وفقا للبيان.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن "عام 2018 يعد عام تحول حقيقي للشركة المصرية للاتصالات، وتميز بالنمو القوي في وحدات أعمال التجزئة، والذي جاء مدفوعًأ بإطلاق العروض المرتكزة عل خدمات البيانات للتليفون الثابت والمحمول، وإطلاق نظام الفاتورة الموحدة Indigo plus لتقديم جميع الخدمات تحت مظلة العلامة التجارية WE"

وأشار حامد، إلى أن أولوية الشركة خلال العام الجاري ترتكز على الاستفادة من مركزها الريادي داخل المنازل المصرية لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية والرباعية (إنترنت وصوت ثابت، ومحمول وIPTV).