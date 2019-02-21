ارتفاع "المكرونة" وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليتراوح بين 60 و74 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و330 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.