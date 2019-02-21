أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 6 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و4 قروش في 6 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك مصر والأهلي والقاهرة إلى 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.52 جنيه للشراء و17.62 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي والإسكندرية عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.54 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.