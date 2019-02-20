عمر خليفة: "شغلني" تهدف لزيادة قاعدة العملاء إلى مليون شاب خلال 2019

كتبت-منال المصري:

قال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لموقع شغلني، إن خطتهم تستهدف الوصول بقاعدة العملاء لمليون شاب في نهاية 2019 مقابل 130 ألفا حاليًا.

وتتوزع قاعدة عملاء شغلني بين 65% للذكور مقابل 35% للإناث وتبلغ نسبة توظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة 3% من إجمالي قاعدة الموظفين، بحسب خليفة.

وأوضح خليفة أن الشركة ساهمت في توظيف 10 آلاف شاب خلال 4 سنوات مستهدفين زيادتها إلى 13 ألف موظف بنهاية العام الجاري.

وقال إن الموقع أيضا يستهدف الوصول بعدد الأكشاك الذكية المتنقلة التي تجوب المحافظات لتلقي طلبات التوظيف إلى 50 كشكا مقارنة 12 كشك حاليًا.

وأضاف أن رأسمال الشركة يبلغ مليون جنيه، في حين إجمالي حجم استثماراته تبلغ 3 ملايين جنيه حتى الآن.

وقال إن الموقع يستهدف عقد ملتقى توظيفي في السعودية خلال المرحلة المقبلة حيث أن نسبة البطالة بالسعودية تبلغ نحو 15%.

وأضاف الرئيس التنفيذي لموقع شغلني أن الشركة تعتزم إطلاق الملتقى الرابع للتوظيف في سوهاج في 8 أبريل القادم بهدف خلق مئات فرص عمل لشباب الصعيد.

وبحسب خليفة فإنه الملتقى سيعقد في جامعة سوهاج الجديدة على مدار يوم واحد حيث رحب رئيس جامعة سوهاج بعقد الملتقى هناك، على حد قوله.

وقال إن 12 شركة أعلنت انضمامها للملتقى ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة لما بين 20 و25 شركة.

ومن الشركات التي أعلنت انضمامها للملتقى حتى الآن إيديتا والسلاب وأمريكانا واكوا فلو، بحسب خليفة.

وأضاف أن الشركة اعتمدت إدخال خدمة إجراء المقابلات الشخصية بين الشركات والمتقدمين عبر الفيديو لتقليل تكلفة الانتقال.