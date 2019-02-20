تراجع يصل إلى 10% في أسعار الأدوات المنزلية بسبب الركود

كتبت- منار الرخ:

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأدوات المنزلية انخفضت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب انخفاض أسعار الدولار الجمركي وحالة الركود الموجودة بالأسواق.

وأوضح الطحاوي، أن "حالة الركود الموجودة من العام الماضي أجبرت التجار على تخفيض سعر المنتجات لتشجيع المواطنين على الشراء".

وخفضت وزارة المالية، سعر الدولار الجمركي، على السلع غير الأساسية إلى 17.70 جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 17.97 جنيه منذ ديسمبر الماضي.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن بعض الأصناف وصلت نسبة التخفيض عليها بين 12 و 15%، مشيرًا إلى إمكانية تخفيض الأسعار إلى نحو 25% حال إلغاء بعض القرارات مثل قرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 لعام 2019، الخاص بالفحص المسبق.

وأوضح الطحاوي، أن إلغاء هذه القرارات سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار وزيادة الحركة البيعية وتخفيف الضغط على الدولار مما سيدفعه إلى مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وناشد الطحاوي رئيس الوزراء بجعل المجلس التصديري تابعًا لمجلس الوزراء مباشرة ويكون تحت إشراف رئيس الوزراء لمزيد من الحوكمة والاهتمام بالتصدير، وأن يكون هناك مستهدف على الأقل 50% زيادة في صادرات كل عام لكل قطاع بمفرده.