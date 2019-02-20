لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 حتى الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، نحو 657 جنيهًا مقابل 647 جنيهًا بالأمس، بحسب نجيب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 563 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 751 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5256 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب اليوم تعود إلى ارتفاع سعر المعدن في البورصة العالمية حيث وصل إلى 1344 دولار للأوقية.

وتوقع نجيب، ان ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى بختام تعاملات اليوم، مع استمرار عمل البورصات العالمية.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1342.45 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1345.7 دولار للأوقية.