راتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. سؤال وجواب عن مبادرة "وظيفة تك"

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت وزارتا الاتصالات والتضامن الاجتماعي أمس عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "وظيفة تك"، بهدف تدريب الراغبين من الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب وزارة الاتصالات فإنه تم اختيار167 شابًا من المتقدمين من محافظات القاهرة والإسكندرية والصعيد، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتي يتم تمويلها من خلال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 100 مليون جنيه.

ويوضح مصراوي كل ما يتعلق بالمبادرة وطريقة الاشتراك فيها والمزايا التي تضمنها.

ما هي مبادرة وظيفة تك؟

مبادرة وظيفة تك، هي عبارة عن برنامج تدريبي مدته 3 أشهر، لعدد من التخصصات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم توظيف المتخرجين من البرنامج التدريبي بواحدة من الشركات المشاركة بالمبادرة.

ما تكلفة الدورة التدريبية وطريقة السداد؟

يمول بنك ناصر الاجتماعي المبادرة بقيمة 100 مليون جنيه، من خلال قرض بدون فائدة يحصل عليه كل متدرب تتحمله وزارة الاتصالات، ويسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات.

وتتراوح تكلفة التدريب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و40 ألف جنيه، على أن يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.

متى يبدأ سداد القرض؟

يسدد المتدرب القرض على أقساط تبدأ فور تسلمه الوظيفة، وقد تصل مدة السداد إلى 3 سنوات.

عدد الوظائف المتاحة ضمن المبادرة؟

سيتم توفير 1600 وظيفة في 28 تخصصًا خلال المرحلة الأولى للمبادرة.

ما تخصصات التدريب المتاحة؟

البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات الموبايل والشبكات والتسويق الإلكتروني وتطوير مواقع إلكترونية

ما هي المؤهلات المطلوبة؟

أي خلفية أكاديمية، مع الاتقان الجيد للغة الإنجليزية، على أن يكون الخريج لم يمر على فترة تخرجه أكثر من 5 سنوات أي خلال أعوام 2014 و2018.

ما هي إجراءات اختيار المتقدمين؟

تتولى الشركات التي يتقدم إليها المرشح إجراءات الاختيار والتصفية. حيث سيتم قبول المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفوية فقط في التخصص المقترح. يمكن للمرشحين المهتمين التقدم على أكثر من تخصص.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم؟

1- شهادة الميلاد

2- شهادة المؤهل الدراسي

3- صورة وأصل من فاتورة المرافق "غاز أو كهرباء"

4- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية للذكور

5- صورة من البطاقة

6- السيرة الذاتية

ما الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل من بنك ناصر؟

1- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب.

2- إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن.

3- صورة بطاقة الرقم القومي ساريه للمتقدم للمبادرة والضامن.

4- التوقيع على سند إذني للمتقدم للمبادرة والضامن.

5- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمتقدم للمبادرة وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك.

هل يوجد ضمانات للالتحاق بالعمل بعد فترة التدريب؟

البرنامج يوفر فرص للتدريب مع شركات التكنولوجيا المتخصصة التي تم التعاقد معها مع ضمان التوظيف في مجال التخصص، وبالتالي لن يتم استحقاق قيمة التدريب وبالتالي أقساطه إلا بعد الحصول على الوظيفة.

هل يجوز الانسحاب من التدريب؟

في حالة الانسحاب من التدريب بعد بدايته، وفي هذه الحالة يتحمل المتدرب تكلفة التدريب كاملة.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خروج المتدرب من التدريب؟

عدم الجدية والالتزام في الحضور وعدم الالتزام بقواعد العمل بالشركات المشاركة في البرنامج والتي تعلنها قبل بداية البرنامج على الرابط الخاص بكل شركة من الشركات المشاركة.

ما هي أقل مدة تعاقد بين الشركة والمتدرب وما هو الراتب الابتدائي؟

في نهاية البرنامج، يجب أن تكون مدة عقود التوظيف التي تقدمها الشركات للمرشحين المؤهلين لا تقل عن سنة وبراتب شهري لا يقل عن 3.5 ألف جنيه.

ما هي الشركات المتاح بها فرص التوظيف وفقا للمبادرة؟

شركات تعمل في مجال التكنولوجيا وهي إيجابي وأوراكل ويات للتدريب وديل إي أن سي و CLS و DM Artsوavelabs.