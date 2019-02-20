بروتوكول تعاون بين مصر للبترول والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة مصر للبترول، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تحت رعاية طارق الملا وزير البترول، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وبموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتعليم والتأهيل العلمي وإعداد الكوادر بين مركز تدريب منار مصر للبترول التابع لقطاع البترول والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى المنظمات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وإحدى المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي، وفقا للبيان.

ووقع البروتوكول حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

يأتي البروتوكول ضمن مبادرات برنامج التنمية البشرية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف إلى تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم ورفع كفاءتهم واعدادهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل، وفقا لبيان الوزارة.

وبموجب البروتوكول سيتم منح الدارسين بقطاع البترول خصمًا في برنامج ماجيستير إدارة الأعمال المهني (MBA) والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) اللذان تمنحهما الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية والمعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات وسيتم تنفيذهما في مركز تدريب منار مصر للبترول.