رئيس دمياط للأثاث: بيع 500 كراسة شروط في الطرح الثاني للورش حتى الآن

كتبت- دينا خالد:

قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الشركة باعت نحو 500 كراسة شروط منذ بداية الطرح الثاني لبيع ورش في المدينة، يوم السبت الماضي.

وبدأت الشركة طرح مجموعة جديدة من الورش في المدينة، منتصف فبراير الجاري، وبدأ المتقدمون سحب كراسات الشروط لحجز الورش، ومن المقرر أن ينتهي سحب الكراسات، غدا الخميس.

وأضاف بهاء الدين، أن عدد الكراسات المطروحة نحو 700 كراسة، ولكن المستهدف بيع 500 كراسة وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف بهاء الدين، أن سعر المتر ارتفع في الطرح الثاني بقيمة 150 جنيهًا، ليصل إلى 5950 جنيهًا للمتر مقابل 5800 جنيه للمتر في الطرح الأول.

وكان بهاء الدين توقع لمصراوي، في تصريح سابق، زيادة تكاليف الترفيق والإنشاءات بعدما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمياه والوقود في يونيو الماضي.

ورفعت الحكومة في يونيو الماضي أسعار الكهرباء، بعد زيادة أسعار المياه، وقبل أن تقرر رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 17.4% و66.7%، وهو ما تسبب في حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار.

وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بدمياط، وستكون هذه المدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وتطرح الحكومة فيها ورش ووحدات للتصنيع.

وقال بهاء الدين، إن مساحات الورش المطروحة تتراوح بين 50 مترًا و100 متر للورشة الواحدة، وإنه يحق للمتقدم الحصول على أكثر من ورشة "بمضاعفات الـ 100 متر"، بحد أقصى 5 ورش للمتقدم الواحد.

وتقدم للشركة نحو 250 طلبًا للحصول على ورشة صغيرة ومتوسطة تتراوح مساحتها بين 50 مترًا و100 متر، خلال الطرح الأول، التزم منهم في السداد نحو 180 متقدمًا، ونحو 32 شخصًا من المتقدمين تسلموا ورشهم وبدأوا العمل بالفعل في المدينة، بحسب تصريح سابق لبهاء الدين.



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