أورنج تتفق مع تطوير مصر على تقديم خدمات "تريبل بلاي" بمشروع "فوكا باي"

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركتا أورنج مصر، وتطوير مصر للتطوير العقاري، اتفاقية تعاون لتوفير خدمات الاتصالات الثلاثية المعروفة باسم الـ"تريبل بلاي" في مشروع "فوكا باي" بالساحل الشمالي، أحد المشروعات التابعة لشركة تطوير مصر.

وقالت شركة أورنج في بيان لها اليوم الأربعاء، إن خدمات "تريبل بلاي" التي ستقدمها تتضمن التليفزيون والإنترنت اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية.

وأضافت أورنج أن من المنتظر وفقا لهذه الاتفاقية أن تبدأ في تقديم الخدمة لقاطني المشروع السكني والتجاري خلال شهر يونيو المقبل.

وذكرت أورنج أن هذه الخدمات المتطورة ستوفر تدفق كم هائل من المعلومات التي يمكن أن تصل إلى 1 جيجابايت، مع تسهيل الاتصال بباقة متنوعة من الخدمات الأخرى داخل الوحدة وخارجها، مثل القدرة على التحكم في نظم التأمين والمياه والكهرباء.

وقال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن خدمات "التريبل بلاي" ستصل لكافة الوحدات السكنية والتجارية داخل المشروع، مما يتيح أقصى سرعة ممكنة للاتصال بالإنترنت، بجانب خدمات "IPTV" التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة "4k"، وخدمة الـ"IP Telephony".