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    "المركزي" يصدر تعليمات للبنوك بقواعد حماية حقوق العملاء

    01:29 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    "المركزي" يصدر تعليمات للبنوك بقواعد حماية حقوق العملاء

    المركزي

    كتبت- منال المصري:

    أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك من أجل حماية حقوق العملاء، التي يجب عليها الالتزام بها، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.

    وقال المركزي إن مجلس إدارته وافق على إصدار هذه التعليمات، يوم 13 فبراير الماضي، بعد تلقيه مقترحات بشأنها من البنوك والتشاور حولها.

    وأعطى المركزي مهلة مدتها عام للبنوك من أجل توفيق أوضاعها مع تعليمات المركزي، وشدد على أنه في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات، فإن البنك المخالف سيخضع للجزاءات المنصوص عليها بقانون البنوك.

    وذكر البنك المركزي في خطابه للبنوك، الموقع من محافظ المركزي، طارق عامر، أن حماية حقوق العملاء تعتبر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي.

    واكد المركزي على أهمية العناية بحماية حقوق عملاء البنوك من أجل تحقيق العدالة والشفافية وحماية بيانات العملاء، ونشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية بين العملاء.

    وأكدت التعليمات على ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وتقديم المنتجات والخدمات الملائمة لهم بما يتناسب مع متطلباتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها.

    البنك المركزي حماية حقوق العملاء قانون البنوك طارق عامر
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