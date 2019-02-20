أسعار الذهب تقفز 8 جنيهات في مصر بعد ارتفاعها عالميا

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 8 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، بعد ارتفاعها عالميا

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 655 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 647 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5240 جنيهًا.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل نيسان 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1342.45 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1345.7 دولار للأوقية.