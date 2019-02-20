تراجع أسعار سمك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر كيلو سمك البلطي والبوري في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، فيما ارتفع سعر الكابوريا والجمبري.

وتراجع سعر كيلو البلطي، 50 قرشًا، ليتراوح اليوم بين 21 و 24 جنيهًا، وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 32 و 40 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 3 جنيهات، ليتراوح بين 60 و 70 جنيهًا، وفقا لمعلومات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و 325 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.