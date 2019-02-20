  • عاجل:أسعار الذهب تقفز 8 جنيهات في مصر بعد ارتفاعها عالميا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    تراجع أسعار سمك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم

    11:49 ص الأربعاء 20 فبراير 2019
    تراجع أسعار سمك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    القاهرة - مصراوي:

    تراجع سعر كيلو سمك البلطي والبوري في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، فيما ارتفع سعر الكابوريا والجمبري.

    وتراجع سعر كيلو البلطي، 50 قرشًا، ليتراوح اليوم بين 21 و 24 جنيهًا، وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 32 و 40 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

    بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 3 جنيهات، ليتراوح بين 60 و 70 جنيهًا، وفقا لمعلومات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و 325 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الاسماك سوق العبور السمك البوري السمك البلطي

    الخبر التالى:

    زيادة جديدة في الكوسة.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان