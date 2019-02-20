إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال الإماراتي برئاسة جمال السادات

كتبت- دينا خالد:

أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الإمارتي، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتضمن التشكيل الجديد، جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر رئيسًا، وعضوية كل من محمد الأتربي رئيس بنك مصر، وأحمد حسين صبور شركة الأهلي للتنمية العقارية، ومحمد إبراهيم محلب (شركة الدوار للمقاولات)، وهاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية.

كما تضمن التشكيل عضوية النائب عبد الحميد الدمرادش شركة (المغربى للحاصلات الزراعية)، وأحمد حلمي شركة موبل الشرق، ووليد الحناوي (شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس) وعلاء الدين عمر شركة ال جى للإلكترونيات مصر، وعزة فهمي من شركة عزة فهمي للتصميمات، وشريف الجبلي رئيس جمعية شباب الأعمال.

وشمل التشكيل أيضًا تامر شفيق من شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومحمد نجيب من شركة السويدى للكابلات، وأحمد القاضي من شركة إيجى ماتيك، و تامر وجيه من شركة برايم فارما، وأحمد شلبي من شركة تطوير مصر للمقاولات، وخالد سعيد محمود من شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب، وسامح فخري من مركز العاصمة للجهاز الهضمي والكبدي.

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

كما نص القرار على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس، بحسب البيان.

وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثماري خاصة وأن الامارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار نصار إلى أنه تم مراعاة اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات.