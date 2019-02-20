التخطيط تبحث سبل التعاون مع كلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

بحث أحمد الوكيل نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وهويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، مع ليلى البرادعي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة GAPP بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء يأتي في إطار قيام مركز الأبحاث بالكلية بالأبحاث وموجزات السياسة عن القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة العامة، والإدارة العامة، والشؤون العالمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وفي مجالات السياسة العامة التي تهم وزارة التخطيط للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.

وأشار كمالي، خلال اللقاء، إلى أهمية المشاركة والتعاون مع المراكز البحثية نظرًا لأهمية الدور القومي التي تقوم به من خلال الأبحاث العامة التي تفيد متخذي وصانعي القرار في قراراتهم، نتيجة أهمية تلك البحوث والدراسات في وضع الأسس والأطر الصحيحة لتأخذ القرارات والخطط مجراها الصحيح.

وقال نائب الوزير، إن أهمية تلك الأبحاث والدراسات تأتي في تحديد المشاكل والتحديات التي قد تعوق تنفيذ إحدى الخطط الهادفة أو القرارات الهامة والاجرائية مما يساعد متخذي تلك القرارات في تفادي التحديات ومواجهتها.

وأكد كمالي، على ضرورة التعاون مع المراكز البحثية وذلك من أجل إتاحة المعرفة، مضيفاً أن الدولة تحتاج وتدعم تلك المراكز للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.