وزير المالية: مصر تعتزم العودة لسوق السندات الدولية قبل نهاية يونيو

القاهرة- وكالات:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل.

وباعت مصر اليوم سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح لأجل 5 سنوات وعشر وثلاثين عامًا، بفائدة 6.2% و7.6% و8.7% على الترتيب.

وستوجه قيمة السندات إلى تمويل الموازنة العامة، بحسب ما ذكرته وزارة المالية اليوم في بيان صحفي.

وقال معيط لرويترز إن "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار... سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة... لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".

كانت مصر أعلنت في يناير أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، كما تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات التي طرحتها وزارة المالية يوم الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، والثلاثين عاما 1.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبات إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض، بمشاركة أكثر من 250 مستثمرا، وفقًا لرويترز.

واختارت مصر جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.

وقال معيط "تغطية السندات بنحو 5.5 مرة يعطينا ثقة كبيرة فيما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح".

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز اليوم إن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها... أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشر سنوات و30 عاما".

"التغطية الكبيرة تدل على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح للطرح وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات الماضية بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي... لا أحد يغامر بماله".

كانت مصر جمعت في أبريل الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

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