تجمد مفاوضات تعويض عمال القومية للأسمنت وعوائد تصفية الشركة تتآكل

كتبت – شيماء حفظي:

تجمدت المفاوضات بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعمال شركة القومية للأسمنت، حول قيمة تعويض العمال عن قرار تصفية الشركة.

وقال أيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية، لمصراوي، إن اللجنة المشكلة للتفاوض بعضوية ممثلين عن العمال والشركة القابضة ووزارة القوى العاملة، اجتمعت مرة واحدة وكانت في نوفمبر الماضي، ولم يتم دعوة أي طرف للاجتماع مرة أخرى.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، من أجل تحديد موعد جلسة مفاوضات جديدة مع الشركة القابضة والوزارة، من أجل التوصل لحل الأزمة، دون جدوى.

وترى الشركة القابضة أن العمال يغالون في مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بقيمة التعويض، وحساب البدلات، بحسب ما قاله عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة لمصراوي.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، قال إنه سيتم تعويض عمال الشركة القومية بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه، بعد قرار تصفيتها في أكتوبر الماضي، نتيجة عدم جدوى ضخ أي استثمارات بالشركة.

وتطلب اللجنة النقابية للشركة القومية، زيادة قيمة التعويضات من 650 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، وهو ما ترفضه القابضة الكيماوية، بحسب سلاطين.

وتتمسك الشركة القابضة بالقيمة التعويضية التي أعلن عنها الوزير، والتي يرفضها العمال، وهو ما يعد محورًا أساسيًا في عملية التفاوض.

وفي الوقت الذي تستمر فيه أزمة التفاوض بشأن التعويضات، تتعرض عملية تصفية الشركة لـ "تآكل" في إيراداتها نتيجة استمرار الشركة في صرف رواتب العمال.

ويبلغ عدد العمال في الشركة القومية للأسمنت نحو ألفي عامل، حصل معظمهم على إجازات لعدم وجود عمل في الشركة، مع استمرار صرف رواتبهم التي يدفعها المصفَي.

وقال مصدر مطلع على عملية تصفية شركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الشركة أنفقت نحو 102 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، لسداد رواتب وبدلات العمال بواقع 35 مليون جنيه شهريًا.

ويرى المصدر -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته – أنه في حال لم يتم التوصل لحل لأزمة تعويضات العمال نتيجة عملية التصفية، فإن إيرادات التصفية ستُصرف على رواتب العمال الشهرية على حساب سداد مديونيات الشركة أو استغلالها بشكل أمثل.

وقال المصدر، المقرب لعملية التصفية، إن "استمرار أزمة العمال مع الشركة ستبتلع متحصلات التصفية دون حلها.. حتى بعد الاتفاق مع العمال لن يكون هناك مورد مالي يمكننا من سداد مستحقاتهم".

وأشار المصدر، إلى أن المصفي سيعتمد على بيع أراضي الشركة لسداد مديونيتها البالغة أكثر من 4 مليارات جنيه.

وباع مصفي الشركة، جزءًا من الخردة والأتوبيسات التابعة لها، وحاليًا يتم تقييم جزء من مخزون وراكد من معدات الشركة تمهيدًا لبيعها، بحسب عبد النبي فرج مسؤول التصفية، لكنه رفض الإفصاح عن إجمالي حصيلة ما تم بيعه.

وعلى الرغم من استمرار صرف مستحقات العمال من الشركة خلال عملية التصفية المقرر لها عام من تاريخ قرار الجمعية العومية، يشتكي العمال من تراجع قيمة رواتبهم.

وقال رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية، إن العمال يطالبون بإنهاء أزمة التعويضات لأن المرتب الذي يحصل عليه العمال حاليًا يعد ثلث المبلغ الذي كان يحصل عليه قبل التصفية، خاصة بعد تخفيض الحافز إلى 75% مع توقف بعض البدلات التي كان يحصل عليها خلال العمل.

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