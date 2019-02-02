بعد تخفيض الدولار الجمركي.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، أسعار العملات مقابل الجنيه، للتعامل خلال شهر فبراير الجاري.

وخفضت الوزارة، سعر الدولار الجمركي، على السع غير الأساسية إلى 17.70 جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 17.97 جنيه منذ ديسمبر الماضي.

وأبقت الوزارة على سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيهًا خلال فبراير للشهر الـ 27 على التوالي.

وينشر مصراوي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، جمركيًا، وقائمة السلع المطبق عليها التسعيرة الجمركية.

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