بنك الاستثمار ينتظر تقييم أراض مملوكة لماسبيرو لتسوية جزء من مديونيتهم

كتبت-منال المصري:

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك قدم للبنك المركزي قائمة بأشهر المكاتب الاستشارية المعتمدة لاختيار 3 مكاتب لتقييم أراض مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، مقابل تسوية مديونية عليها.

وكان ماسبيرو عرض على بنك الاستثمار، التنازل عن 190 فدانًا بالدقهلية مقابل مبادلة جزء من مديونية عليه لصالح البنك بقيمة بلغت 35 مليار جنيه.

وقال منتصر لمصراوي إن البنك يعمل حاليًا على استكمال إجراءات تسوية مديونية ماسبيرو، موضحًا أن البنك سلم البنك المركزي قائمة بأسماء أشهر المكاتب الاستشارية المعتمدة للاختيار من بينهم ٣ مكاتب لتقييم الأراضي للحصول على متوسط سعري لها في مقابل اسقاط مديونية بنفس قيمتها.

وكانت المديونية ماسبيرو لصالح بنك الاستثمار تبلغ نحو 32 مليار جنيه، إلا أنها ارتفعت إلى 35 مليار جنيه بسبب إضافة الفوائد.

ويعمل البنك حاليا على إجراء كثير من التسويات مع الجهات والشركات الحكومية، من خلال الحصول على أصول في مقابل تسوية المديونيات.

وقال منتصر إن البنك يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات النهائية من بعض الجهات بالدولة لنقل ملكية بعض الأصول بقيمة 80 مليار جنيه لمبادلة مديونيات على بعض الهيئات الحكومية بالدولة لصالح البنك.