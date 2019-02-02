مصر تتقدم في مؤشر تصنيف مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن رفع التصنيف يأتي نتيجة ما حققته مصر لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.

وتقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط في تصنيفهم على مستوى 201 دولة، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة، إلى أن قرار المنظمة برفع تصنيف مصر، جاء بعد أقل من شهر من لقاء الوزيرة سحر نصر، مع انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مشاركتها فى أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، في باريس.

وقالت نصر،إن رفع تصنيف مصر سيساهم في جذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر.

وأوضحت الوزيرة، في البيان، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.