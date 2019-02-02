كابيتال جروب تتفق مع شركة لإدارة أول قرية ذكية شرق القاهرة

كتب-محمد علاء الدين:

قال مسؤول بشركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها ستتولى إدارة وتشغيل أول قرية ذكية بمنطقة شمال القاهرة وتحديدًا في مشروع البروج بمدينة الشروق.

وأضاف المسؤول أنه تم الاتفاق مع مجموعة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، المالكة للقرية الذكية على التشغيل وإدارة القرية فور الانتهاء من انشاءها.

وأضاف المسئول لمصراوي أن المشروع يضم مجمعًا متكاملًا على مساحة 120 ألف متر مربع وعلى مساحة بنائية تبلغ 100 ألف متر مربع.

وصمم المشروع شركة سكوير آند بارتنر، وهي شركة هندسية بريطانية حائزة على جوائز، ورشح هذا التصميم لجائزة لندن الجديدة لعام 2017 باعتباره أحد أفضل المشاريع المعمارية البريطانية في أفريقيا.

وتابع المسؤول أن القرية الذكية الجديدة ستكون وجهة للشركات والمؤسسات التي تبحث مكان للأعمال داخل مصر وذلك بفضل التصميم المعماري، وقد تم تصميم القرية بشكل يراعى المساحات الخضراء وإنشاء مواقف للسيارات تحت الأرض، وتتكون القرية الذكية بمشروع البروج من 12 مبنى على طريق القاهرة الإسماعيلية.