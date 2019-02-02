بعد تراجع الدولار الجمركي في فبراير.. هل تنخفض أسعار السلع المستوردة؟

كتبت-دينا خالد:

توقع تجار ومستوردون، ألا تتأثر أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة، بعدما قررت وزارة المالية خفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية نحو27 قرشًا خلال الشهر الجاري.

وخفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري على السلع غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، ليصل إلى 17.70 جنيه، مقابل 17.97 جنيه في يناير وديسمبر الماضيين.

ومنذ شهر ديسمبر الماضي قررت الوزارة تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية ليكون مربوط بالسعر المعلن في البنك المركزي، فيما ثبتت السعر للسلع الأساسية عند 16 جنيهًا للشهر الـ 17على التوالي.

وقلل تجار ومستوردون لمصراوي من إمكانية تغير أسعار السلع المستوردة بسبب تراجع سعر الدولار الجمركي، نظرًا لأن نسبة الخفض قليلة جدًا.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن هذا الانخفاض لن يكون مؤثرًا على الأسعار بسبب نسبته الضعيفة.

وأضاف شيحة: "التراجع نحو 27 قرشًا تمثل نحو 1.5% من سعر الدولار الجمركي وهي نسبة ضئيلة، ولكي نشعر بالانخفاض يجب أن تكون النسبة أكبر".

وهو ما اتفق معه يحي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس، قائلا إن الانخفاض الذي حدث في الدولار الجمركي لن يكون مؤثرًا على أسعار الملابس أو أي سلعة أخرى، لأنه تراجع طفيف.

"لكي يكون الانخفاض مؤثر لابد أن يستمر السعر في الانخفاض لمدة شهرين على الأقل وتكون نسبة التراجع أكبر من 27 قرشًا"، بحسب الزنانيري.

ويأتي هذا التراجع في سعر الدولار الجمركي، بعدما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك يومي الأحد والاثنين الماضيين، في حدود 27 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، حيث سجلت الأحد تراجعا يوميا هو الأكبر منذ نحو عامين.

وبحسب الزنانيري، يجب أن تكون نسبة الانخفاض نحو 10% من سعر الدولار الجمركي، كي نلاحظ تراجع في الأسعار.

وأشار الزنانيري إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، وربطة بسعر البنك المركزي خلال شهر ديسمبر الماضي، أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنحو 10%.

وأدى تحرير سعر الدولار الجمركي في ديسمبر الماضي إلى تراجع الطلب على الاعتمادات المستندية للاستيراد، بالبنوك، خلال الشهر الماضي، بحسب ما قاله مسؤولون لمصراوي.

وقال مسؤولو تمويل الاعتمادات المستندية والتجارة الخارجية بعدد من البنوك وبعض مسؤولي الصرافات، لمصراوي، إن معدلات فتح الاعتمادات المستندية (الاستيراد) سجلت تراجعا خلال الشهر الماضي، تأثرا بارتفاع الدولار الجمركي الذي انعكس على زيادة تكلفة السلع، بالإضافة إلى قرب أعياد السنة الصينية التي أدت إلى تراجع التجارة الخارجية لاستيراد السلع التجارية.

ويرى أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية، أن تراجع الدولار الجمركي خلال الشهر الجاري لن يكون مؤثرًا في الوقت الحالي، ولكن يمكن ملاحظته بعد شهرين في حال استمرار هذا الانخفاض.

وأضاف هلال أن نسبة الانخفاض لن تتعدى 3%، نتيجة أن الانخفاض ليس بالكبير، "أنا لو عندي سلعة بـ 100 دولار بعد تراجع الدولار الجمركي 27 قرشا هيكون قيمة الانخفاض نحو 2.70 جنيه، وده انخفاض ضعيف".

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