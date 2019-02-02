الشيخ: تعيين 310 مواطنين من أسر شهداء ومصابي الشرطة في الحكومة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة عينت 310 أشخاص من أسر شهداء ومصابي العمليات الأمنية لرجال الشرطة حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف الشيخ، في تصريحات للصحفيين بنهاية ورشة تدريبية اليوم السبت، أن تعيين أفراد من أسر الشهداء يتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من أجل مساندة أسر الشهداء والمصابين، ورسالة للجنود و الضباط بأن "الدولة في ظهركم".

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأشخاص الذين تم تعيينهم، يتوزعون إلى 261 شخصًا في الإدارات المحلية بالمحافظات، و38 آخرين في الوزارات والمصالح الحكومية، و11 شخصًا في الجامعات.

وأضاف أنه فئات المعينين 166 شخصًا من الذكور و144 من الإناث، وبينهم 95 زوجة الشهيد أو المصاب، و70 ابن أو ابنة، و145 أخ أو أخت.

وقال إن المعينين توزعوا بين 61 شخصًا في وظائف تخصصية، و101 في وظائف مكتبية، و77 في وظائف فنية، و7 في وظائف حرفية ومعاونة.

وأوضح أن تعيين أسر الشهداء والمصابين، يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليهـا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) مـن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.