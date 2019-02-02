تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 651 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 558 جنيهًا، وسجل جرام عيار 24 نحو 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

وأرجع نجيب استقرار الأسعار إلى ثبوت سعر المعدن عالميا عند 1318 دولارًا للأوقية.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة متضررة من بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا، لكنها سجلت ثاني أسبوع من المكاسب بدعم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيتأنى في رفع أسعار الفائدة.