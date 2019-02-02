التنظيم والإدارة : استحداث وظيفة الوكيل الدائم بالهياكل التنظيمية لـ50% من الوزارات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية لـ 50% من الوزارات.

وأضاف الشيخ، في ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتي استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين ، أن استحداث وتمويل الوظيفة يأتي تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية "تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير".

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين .

وأوضح أن الجهاز انتهى من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور، هي البناء النفسي والبناء الاقتصادي والمحور الاجتماعي.