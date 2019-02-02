أكثر الكلمات إنتشاراً

الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

التنظيم والإدارة: تحديث بيانات 43 ألف موظف في دواوين الوزارات في 4 أشهر

12:14 م السبت 02 فبراير 2019
التنظيم والإدارة: تحديث بيانات 43 ألف موظف في دواوين الوزارات في 4 أشهر

صالح الشيخ

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، إن الجهاز انتهى من تحديث بيانات حوالي 42.9 ألف موظف في الوزارات.

"في الفترة من أول أكتوبر حتى الآن انتهينا من عمل ملف وظيفي إلكتروني لنحو 42.933 ألف موظف في دواوين الوزارات" وفقا للشيخ.

وقال الشيخ، في لقاء مع الصحفيين في نهاية ورشة عمل عن دور الجهاز، إن تحديث الملف الوظيفي وتحويله إلى ملف إلكتروني، يأتي ضمن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، من أجل توفير بيانات كاملة عن الموظفين.

" الملف الوظيفي يضم كل بيانات الموظف وصورته الشخصية وصورة بطاقة رقمه القومي، والمهارات التي يمتلكها واللغات التي يجيدها وقدراته في استخدام الحاسب الآلي" بحسب الشيخ.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يستكمل حاليا تحديث بيانات بعض الموظفين الذين لم يكونوا متواجدين في مقرات عملهم وقت الحصر.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث بيانات الجهات الأخرى مثل الهيئات و الجامعات والمحليات.

صالح الشيخ تحديث بيانات ورشة عمل بيانات الموظفين

الخبر التالى:

ماذا يعني إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان