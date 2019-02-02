التنظيم والإدارة: تحديث بيانات 43 ألف موظف في دواوين الوزارات في 4 أشهر

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، إن الجهاز انتهى من تحديث بيانات حوالي 42.9 ألف موظف في الوزارات.

"في الفترة من أول أكتوبر حتى الآن انتهينا من عمل ملف وظيفي إلكتروني لنحو 42.933 ألف موظف في دواوين الوزارات" وفقا للشيخ.

وقال الشيخ، في لقاء مع الصحفيين في نهاية ورشة عمل عن دور الجهاز، إن تحديث الملف الوظيفي وتحويله إلى ملف إلكتروني، يأتي ضمن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، من أجل توفير بيانات كاملة عن الموظفين.

" الملف الوظيفي يضم كل بيانات الموظف وصورته الشخصية وصورة بطاقة رقمه القومي، والمهارات التي يمتلكها واللغات التي يجيدها وقدراته في استخدام الحاسب الآلي" بحسب الشيخ.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يستكمل حاليا تحديث بيانات بعض الموظفين الذين لم يكونوا متواجدين في مقرات عملهم وقت الحصر.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث بيانات الجهات الأخرى مثل الهيئات و الجامعات والمحليات.