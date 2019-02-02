قطاع الاتصالات ينمو بنسبة 16.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري

كتب-محمد علاء الدين:

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهي الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بحسب بيان لوزارة الاتصالات اليوم السبت.

وبحسب البيان بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 8%.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نجاح القطاع في تحقيق طفرة ايجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي هي نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي وزيادة التنافسية للشركات الصغيرة والناشئة.

وأضاف: "فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الى المجتمع الرقمي، وتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات".

وتابع في البيان أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك ثروة بشرية عظيمة حيث يعد تنمية قدرات الشباب هو الركيزة الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية الوزارة.