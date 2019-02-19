"نون دوت كوم" للتسوق الإلكتروني تبدأ تقديم خدماتها في مصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت منصة نون دوت كوم، للتسوق الإلكتروني، عن بدء تقديم خدماتها في مصر، وذلك بشكل تجريبي.

وخصصت المنصة صفحة لمصر، وعرضت فيها الأسعار بالجنيه المصري.

وتعتبر نون من منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة والتي تعمل حاليا في السعودية والإمارات.

وأسس المنصة رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، الذي يمتلكها مع مجموعة من المستثمرين بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.