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    الإحصاء: ارتفاع إنتاج المستحضرات الصيدلانية والدوائية في ديسمبر

    12:28 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    الإحصاء: ارتفاع إنتاج المستحضرات الصيدلانية والدوائية في ديسمبر

    مصنع أدوية

    القاهرة- مصراوي:

    قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 200.15 خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 171.34 في شهر نوفمبر بارتفاع 16.8%.

    وأرجع الجهاز هذه الزيادة في إنتاج هذه المستحضرات خلال ديسمبر الماضي إلى توافر الخامات والمواد الأولية المطلوبة للإنتاج.

    وبلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات "غير المصنفة في موضع آخر" 290.42 خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 237.17 في شهر نوفمبر، بارتفاع 22.5%، وذلك لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع إنتاج شركات صناعة التكييفات، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

    وذكر الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" بلغ 133.68خلال شهر ديسمبر الماضي (أولي) مقابل 132.95 خلال شهر نوفمبر (نهائي) بنسبة ارتفاع 0.55%.

    وبلغ الرقم القياسي في صناعة الورق ومنتجاته 77.44 خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر نوفمبر 2018 حيث بلغ 91.59، بنسبة انخفاض قدرها 15.4%، وذلك وفقا لخطة الإنتاج والصيانة المستهدفة.

    وسجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 100.02 خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر نوفمبر 2018، حيث بلغ 104.77 بانخفاض قدره 4.5%، وذلك لموسمية الإنتاج ووجود أعطال بأحد خطوط الإنتاج لأحد المصادر.

    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المستحضرات الصيدلانية المستحضرات الكيميائية الأدوية

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