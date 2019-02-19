63 % زيادة في محفظة التمويل متناهي الصغر بمصر خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:



قالت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ 17.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 10.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو 63%.

وأضافت منى ذو الفقار أن قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر ارتفعت بنحو 25% خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.1 مليون عميل بنهاية 2018، مقابل 2.5 مليون عميل في نهاية 2017.

وذكرت أن المرأة تواصل استحواذها على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر بحصة قاربت 50.2% من إجمالي التمويل، و67.7% من عدد المستفيدين.

وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحسب ما جاء بتقرير نهاية عام 2018 عن نشاط التمويل متناهي الصغر والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، تربعت على عرش الجهات المقدمة للتمويل وفي عدد المستفيدين النشطين أيضاً.

وبلغ إجمالي المحفظة النشطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 6.3 مليار جنيه، مستحوذة على 35.4% من إجمالي السوق بنهاية العام الماضي، كما سجلت قاعدة العملاء النشطين 1.9 مليون عميل بنسبة 60.5% من إجمالي المستفيدين، وفقا لمنى ذو الفقار.

وقالت منى ذو الفقار، إن الشركات- بحسب التقرير السابق- اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بواقع 875 ألف عميل بحصة سوقية تعدت 27.7% في نهاية ديسمبر 2018.

بينما احتلت الشركات المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 5.2 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 29.5% من إجمالي التمويلات بنهاية العام الماضي.

وأضافت منى ذو الفقار أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حققت طفرة في النمو خلال العام الماضي بنحو 108%، وذلك نتيجة حصول 5 شركات جديدة على ترخيص مزاولة النشاط ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 8 شركات.

وذكرت رئيسة اتحاد التمويل متناهي الصغر، أن البنوك التي تقدم خدمة التمويل متناهي الصغر مباشرة للعميل جاءت في المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 368 ألف عميل بحصة سوقية 11.6% في نهاية عام 2018.

بينما استحوذت البنوك على مرتبة الوصيف فيما يخص إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر المباشر، لتصل محفظتها الائتمانية إلى 6.240 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مسيطرة على 37 % من سوق التمويل متناهي الصغر، محققة بذلك معدلات نمو 64%، و39% في قيمة المحفظة وقاعدة العملاء علي التوالي خلال عام 2018.