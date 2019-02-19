ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، ليتراوح بين 21.5 جنيه و24 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 3 جنيهات، ليتراوح بين 60 و67 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و300 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.