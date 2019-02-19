الشركة المصرية لإنتاج الألكيل تحقق أقصى طاقة إنتاج في 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال هشام نور الدين رئيس الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب" إن الشركة نجحت خلال العام الماضي، في تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية والوصول لأقصى طاقة إنتاجية ممكنة.

وأضاف نورالدين، خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول، أنه تم تأمين الكميات اللازمة من مواد التغذية (وقود النفاثات والكيروسين والبارافينات والبنزول) خلال عام 2018.

وقال طارق الملا وزير البترول،، إن استراتيجية الوزارة تستهدف في المرحلة الحالية التوسع في مشروعات البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر من البترول والغاز، من خلال توفير الخامات البتروكيماوية الاستراتيجية التى تدخل فى العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات وخفض الاستيراد وتصدير الفائض منها.

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار فى رفع الكفاءة التشغيلية للوحدات الإنتاجية وترشيد النفقات وتطبيق أحدث نظم السلامة والصحة المهنية والالتزام الصارم بكافة المعايير والاشتراطات البيئية .

وأوضح رئيس الشركة، أنها حققت أعلى معدل للإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية من منتج الإيلاب الذى يعد المادة الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج المنظفات الصناعية، ومن المنتج الثانوى "الهاب" لتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية في ضوء زيادة الطلب العالمي على منتج الشركة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن السوق الأوروبي يمثل النسبة الأكبر من الصادرات بنسبة 72% نظرًا لملاءمة منتج اللاب للمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى التصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات، منها العمل على رفع كفاءة المنشآت والطرق، بالإضافة إلى أعمال التركيبات والإنشاءات وأعمال البنية التحتية ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية والاستمرار في تحقيق زيادة كميات منتج الألكيل بنزين الخطى إلى نسب غير مسبوقة وتطوير شامل في مجال الاتصالات والشبكات، بحسب البيان.