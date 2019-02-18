أسعار الدواجن تعاود الانخفاض بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 28 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، و32 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال خلال هذه الأيام بعد الارتفاع التي شهدته أسعار الدواجن الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الدواجن قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد الأسبوع الماضي، وفقًا لقوله.

وارتفع سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 36.5 جنيه مقابل 35.5 بالمزرعة، وتصل إلى 41 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

كما ارتفعت أسعار الدواجن البلدي بنحو جنيهين مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي، ليتراوح السعر في الأسواق بين 43 و44 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار الكتاكيت تراجعت جنيهًا واحداً ليتراوح بين 6 و7 جنيهات.

ووصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيه مقابل 6600 جنيه، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.